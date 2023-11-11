Сергей Павлович и Том Аспиналл подерутся в соглавном бою турнира UFC 295 в ночь на воскресенье, 12 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Ориентировочное время начала поединка — в 7.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Основной кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец». Также следить за UFC 295 в прямом эфире и в записи можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

На счету 31-летнего россиянина — 19 боев в смешанных единоборствах (18 побед и одно поражение). 30-летний британский боец провел 16 поединков, в которых одержал 13 выигрышей и три проигрыша.

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