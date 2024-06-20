Оздемир рассказал о настрое на бой против Уокера в турнире UFC on ABC 6

Боец полутяжелого дивизиона UFC Волкан Оздемир рассказал о стратегии на бой против Джонни Уокера в турнире UFC on ABC 6.

«Цель моего боя с Уокером — работать в стиле Магомеда Анкалаева. Джонни Уокер очень необычный, много двигается. Но Анкалаев был методичен в поединке с ним, как в боксерской школе. Я думаю, что если оставаться спокойным, а также не быть безумным, то можно с легкостью побить Уокера. В этом смысле Магомед Анкалаев сделал отличную работу», — цитирует Оздемира MMA.Metaratings.ru.

22 июня на UFC on ABC 6 Оздемир проведет бой против Уокера. В активе Оздемира 19 побед и 7 поражений. Уокер за свою карьеру одержал 21 победу и потерпел 8 поражений.