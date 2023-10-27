Опубликован официальный постер обновленного турнира UFC 295 с боем Павловича
UFC опубликовал официальный постер обновленного турнира UFC 295, который пройдет в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.
В главном бою сойдутся чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Они оспорят титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
В соглавном бою встретятся россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл, которые разыграют титул временного чемпиона в тяжелом весе.
Постер UFC 295.
Фото UFC Russia, Соцсети
Ранее главным боем вечера должно было стать противостояние американцев Джона Джонса и Стипе Миочича. Однако Джонс получил травму и выбыл на долгий срок.
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