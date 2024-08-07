О'Мэлли назвал потенциальных соперников после боя с Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отметил, что готов подняться в полулегкий вес ради боя с победителем пары Макс Холлоуэй (25-7) — Илия Топурия (14-0).

«О'Мэлли против Нурмагомедова — это интересный бой. Фигередо бросил мне вызов, скоро бой Макса [Холлоуэя] и Илии [Топурии], я бы не прочь подраться в полулегком весе. Макс, Илия, Нурмагомедов, Фигередо — у меня много вариантов, с кем подраться», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Топурия и Холлоуэй подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.