Оливейра пожелал Махачеву скорейшего выздоровления: «Да благословит тебя Бог»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) отреагировал на новость, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) может пропустить турнир в Абу-Даби из-за травмы.

«Ислам, эй, парень! Желаю тебе скорейшего выздоровления. Выздоравливай скорее! Да благословит тебя Бог», — написал Оливейра в соцсети X.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.