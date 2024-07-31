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Сегодня, 13:35

Оливейра пожелал Махачеву скорейшего выздоровления: «Да благословит тебя Бог»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) отреагировал на новость, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) может пропустить турнир в Абу-Даби из-за травмы.

«Ислам, эй, парень! Желаю тебе скорейшего выздоровления. Выздоравливай скорее! Да благословит тебя Бог», — написал Оливейра в соцсети X.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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