Тактаров: «Казалось, что Волков не хотел сильно калечить, финишировать и опускать карьеру Куниева»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии «СЭ» оценил победу российского бойца Александра Волкова над соотечественником Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Бой в тяжелом весе завершился победой Волкова единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27). Поединок состоялся в день рождения Александра — 24 октября ему исполнилось 38 лет.

«Ризван — непростой парень. Думаю, у него будет много побед впереди. Для тяжеловеса он довольно нестандартен, резок. Непонятно только, сможет ли Ризван держать темп пять раундов, а не три. Волков контролировал бой, работал по этажам. В какой-то момент Ризван потерялся и не знал, что делать, но в целом Куниев хорош. Казалось, что Волков не хотел сильно калечить, финишировать и опускать карьеру Куниева. Сделал доброту на свой день рождения», — сказал Тактаров «СЭ».

Волков одержал третью подряд победу и седьмую в восьми последних боях в UFC. Всего на его счету теперь 41 победа при 11 поражениях в ММА (15 побед в 20 боях в UFC). У 34-летнего Куниева — 14 побед при 4 поражениях и 1 ничьей, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.