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23 августа 2025, 15:52

Тактаров — о победе Павловича над Валдо Кортес-Акостой: «Это все бесполезно, знаю, что он не сможет спрогрессировать»

Александр Абустин
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе российского бойца Сергея Павловича над доминиканцем Валдо Кортес-Акостой.

«Павлович остается на своем уровне. Я просто знаю, что он не сможет спрогрессировать. Потому что все технические вещи закладывается в детстве: бокс, борьба. А так это все бесполезно. Давайте поздравим его, заработал денег, что тоже неплохо», — сказал Тактаров «СЭ».

Павлович победил Валдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае.

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Олег Тактаров
Сергей Павлов
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