Олег Борисов считает Махачева фаворитом реванша с Царукяном

Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал анонс реванша за титул в легком весе Ислам Махачев — Арман Царукян.

«Махачев — фаворит однозначно. Ислам — чемпион, пока он идет безошибочно. Махачев выиграл первый бой. Пусть это был достаточно сложный поединок, но тем не менее победа за ним. Поэтому он должен забрать», — сказал Борисов MMA.Metaratings.ru.

Махачев и Царукян проведут бой на турнире UFC 311 в ночь на 19 января 2025 года. На счету Махачева 26 побед при одном поражении в профессиональных ММА, рекорд Царукяна — 22-3.

Первый поединок бйоцов состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года, тогда действующий чемпион UFC выиграл единогласным решением судей.