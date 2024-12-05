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Сегодня, 16:10

Олег Борисов считает Махачева фаворитом реванша с Царукяном

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал анонс реванша за титул в легком весе Ислам Махачев — Арман Царукян.

«Махачев — фаворит однозначно. Ислам — чемпион, пока он идет безошибочно. Махачев выиграл первый бой. Пусть это был достаточно сложный поединок, но тем не менее победа за ним. Поэтому он должен забрать», — сказал Борисов MMA.Metaratings.ru.

Махачев и Царукян проведут бой на турнире UFC 311 в ночь на 19 января 2025 года. На счету Махачева 26 побед при одном поражении в профессиональных ММА, рекорд Царукяна — 22-3.

Первый поединок бйоцов состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года, тогда действующий чемпион UFC выиграл единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Арман Царукян
Ислам Махачев
Олег Борисов
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