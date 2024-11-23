Муслим Салихов подерется с Сонгом Кинаном на турнире UFC Fight Night 248

23 ноября состоится бой российского бойца Муслима Салихова против китайца Сонга Кинана в рамках турнира UFC Fight Night 248. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Трансляция боя начнется в 15.30 по московскому времени.

В полном объеме UFC Fight Night 248 покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен на «Матч ТВ».

40-летний Муслим Салихов в карьере провел 25 боев, в которых одержал 20 побед (15 завершил досрочно) и потерпел пять поражений.

34-летний Сонг Кинан в ММА имеет 22 победы (18 завершил досрочно) и восемь поражений.

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