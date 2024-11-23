Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:30

Муслим Салихов — Сонг Кинан: трансляция боя UFC начнется в 15.30

Муслим Салихов подерется с Сонгом Кинаном на турнире UFC Fight Night 248
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Муслим Салихов.
Фото Global Look Press

23 ноября состоится бой российского бойца Муслима Салихова против китайца Сонга Кинана в рамках турнира UFC Fight Night 248. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Трансляция боя начнется в 15.30 по московскому времени.

В полном объеме UFC Fight Night 248 покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен на «Матч ТВ».

40-летний Муслим Салихов в карьере провел 25 боев, в которых одержал 20 побед (15 завершил досрочно) и потерпел пять поражений.

34-летний Сонг Кинан в ММА имеет 22 победы (18 завершил досрочно) и восемь поражений.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Муслим Салихов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Марочко назвал Купянск самой напряженной точкой на карте боевых действий
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Четыре человека погибли в результате удара Израиля по Бейруту
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Россиянам рассказали о признаках возникновения деменции и ее профилактике
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Fight Night 248: расписание и результаты боев турнира

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости