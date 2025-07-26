Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Муслим Салихов — Карлос Леал: трансляция боя на турнире UFC в Абу-Даби

Началась трансляция боя Муслима Салихова и Карлоса Леала на UFC on ABC 9
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, Getty Images

Россиянин Муслим Салихов и бразилец Карлос Леал проводят бой в полусреднем дивизионе на UFC on ABC 9. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Салихов — Леаль

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Бой Салихов — Леал можно смотреть на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайте matchtv.ru. Также трансляция доступна в ретрансляции федерального телеэфира на платформах «Okko» и «Кинопоиск» (по подписке).

Саид Нурмагомедов, Петр Ян, Шарабутдин Магомедов, Никита Крылов.Ян — Магки, бои Шары Буллета и Саида Нурмагомедова, Крылова и Салихова. Онлайн-трансляция UFC в Абу-Даби

41-летний Салихов в карьере провел 26 боев, в которых одержал 21 победу и потерпел пять поражений. На счету 31-летнего Леала в ММА — 20 побед и шесть поражений.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Муслим Салихов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
Птаха не поверил на 100% в версию следствия по делу об убийстве Тупака Шакура
В польском футболе громкий скандал: помощник Марчиняка рассказал правду о судействе
«Доктора, которые лечили отца, просто идиоты...» Не стало сына Эдуарда Стрельцова Игоря
Сын Бориса Грачевского требует 39 млн рублей с совладельца «Ералаша»
Путин приветствовал интерес к изучению русского языка у жителей Мьянмы
Популярное видео
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC в Абу-Даби: началась трансляция боев турнира

Саид Нурмагомедов — Брайс Митчелл: трансляция боя на турнире UFC в Абу-Даби
Новости
RSS RSS
Все новости