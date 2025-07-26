Муслим Салихов — Карлос Леал: трансляция боя на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Муслим Салихов и бразилец Карлос Леал проводят бой в полусреднем дивизионе на UFC on ABC 9. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Салихов — Леаль

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Бой Салихов — Леал можно смотреть на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайте matchtv.ru. Также трансляция доступна в ретрансляции федерального телеэфира на платформах «Okko» и «Кинопоиск» (по подписке).

41-летний Салихов в карьере провел 26 боев, в которых одержал 21 победу и потерпел пять поражений. На счету 31-летнего Леала в ММА — 20 побед и шесть поражений.