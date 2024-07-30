Мухаммад впервые вошел в рейтинг лучших бойцов UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) впервые в своей карьере вошел в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от категории, поднявшись на шестую строчку после завоевания титула на UFC 304, где он побил Леона Эдвардса (22-4), который опустился на три строчки вниз — на седьмую.

Также в рейтинге поднялись временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3), который переместился с 11-й строчки на девятую, а также чемпион в полулегком весе Илия Топурия (15-0), который поднялся на четвертую строчку, и чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1), который поднялся на пятую строчку рейтинга.