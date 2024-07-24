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Белал Мухаммад: «Только что встретил Эдвардса в лифте. Он выглядел испуганным»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) сообщил, что он встретился с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (22-3), его братом и тренером в лифте.

«Я только что встретил его в лифте. Он выглядел испуганным. Он, его брат и тренер — все они выглядели трусами. Леон не проронил ни слова. Его тренер пытался что-то сказать, но у него был странный акцент, и он говорил так, будто у него аутизм или проблемы с умственным развитием. В целом они производили впечатление странной группы парней», — сказал Мухаммад MMAJunkie.

Эдвардс и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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