Мухаммад Наимов и Богдан Град подерутся на турнире UFC в Баку

Мухаммад Наимов из Таджикистана и Богдан Град из Австрии, выступающие в полулегком весе, встретятся на турнире UFC on ABC в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан) и начнется около 22.00 по московскому времени.

Наимов одержал 12 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА. Град провел 17 поединков на профессиональном уровне, одержав 15 побед и потерпев два поражения. В феврале оба бойца принимали участие в турнире UFC Fight Night в Эр-Рияде: Мухаммад победил Каана Офли единогласным решением судей, а Богдан одолел Лукаса Александера техническим нокаутом.

Результаты боев турнира UFC в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.