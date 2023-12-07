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Сегодня, 16:14

Монсон: «Следующее поколение чемпионов в UFC и Bellator будет именно из России»

Алина Савинова
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Джефф Монсон рассказал, что думает о российских бойцах.

«Российские бойцы, особенно новое поколение, определенно сильны и мотивированы. Каждый человек индивидуален, но я уже много раз говорил — следующее поколение чемпионов в UFC и Bellator будет именно из России», — цитирует Монсона Sport24.

52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 его бой завершился ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство, а в 2023-м отказался от американского паспорта.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-602444-dzheff-monson-sleduyushcheye-pokoleniye-chempionov-v-ufc-i-bellator-budet-imenno-iz-rossii
Джефф Монсон
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