Монсон — об уходе Емельяненко из Союза ММА: «Может, освободившееся время он потратит для подготовки к бою с Тайсоном»

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» предположил, почему Федор Емельяненко покинул Союз ММА России.

«Возможно, что Федор Емельяненко потратит освободившееся время для подготовки к бою с Майком Тайсоном. Надеюсь, что Федор сохранит влияние в ММА и продолжит развивать спорт в России. Он легенда, люди ему доверяют. Я думаю, что, несмотря на то, что он покинул эту должность, он будет продолжать развивать спорт в России», — сказал Монсон «СЭ».

Ранее Емельяненко в интервью The MMA Hour заявил, что он хотел бы провести поединок с Майком Тайсоном по правилам бокса.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года он покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза.