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25 ноября 2025, 22:59

Мэр Нью-Йорка Адамс пообещал наказать виновных драки с участием команды Махачева

Алина Савинова

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что полиция проводит расследование драки, произошедшей между американцем Диллоном Дэнисом и командой россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 322.

16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе. Перед началом основного карда турнира, который состоялся на арене «Медисон сквер гарден» в Нью-Йорке, между Дэнисом и представителями команды Махачева произошла перепалка, переросшая в драку. После этого конфликта президент UFC Дана Уайт пожизненно запретил Дэнису посещать турниры промоушена.

«Эти нападения совершенно неприемлемы. Полиция Нью-Йорка уже проводит полное расследование, и все виновные будут привлечены к ответственности», — написал Адамс в своих соцсетях.

Махачев благодаря победе над Маддаленой стал первым россиянином, которому удалось стать двойным чемпионом UFC. Ранее Ислам был чемпионом промоушена в легком весе, но оставил пояс ради перехода в полусреднюю весовую категорию. Всего на счету Махачева 28 побед и 1 поражение в MMA.

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Диллон Дэнис
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