Менеджер Волкова считает, что боец вернулся в гонку за титул UFC

Менеджер россиянина Александра Волкова Иван Банников считает, что спортсмен вернулся в гонку за титул чемпиона Абсолютного бойцового чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

«Саша всегда в этой гонке, и теперь он стал ближе к цели. Сценарий простой — бой за титул», — цитирует Банникова ТАСС.