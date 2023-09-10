Менеджер Волкова считает, что боец вернулся в гонку за титул UFC
Менеджер россиянина Александра Волкова Иван Банников считает, что спортсмен вернулся в гонку за титул чемпиона Абсолютного бойцового чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
«Саша всегда в этой гонке, и теперь он стал ближе к цели. Сценарий простой — бой за титул», — цитирует Банникова ТАСС.
Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.
Источник: https://tass.ru/sport/18697293
Новости