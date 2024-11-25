Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 22:49

Менеджер Петра Яна рассказал, состоится ли титульный реванш с Двалишвили

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, сделал заявление о возможном реванше с действующим чемпионом дивизиона Мерабом Двалишвили.

«Что дальше для Петра? Будет ли бой за пояс? На самом деле там много факторов. Многое будет зависеть и от календаря UFC, от тайминга, от доступности соперников. Поэтому посмотрим. Самое главное — это то, что Петр сделал серьезную заявку, кинул свое имя в корзину претендентов. Дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Петр все сделал, что от него требовалось. Мераб тоже высказал свое желание [провести реванш]. Посмотрим», — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ».

Первый поединок между бойцами состоялся в марте 2023 года в Лас-Вегасе — Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.

23 ноября на турнире UFC в Макао Петр Ян единогласным решением судей выиграл у Дейвесона Фигередо.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Мирошник заявил о попытке ВСУ устроить в Селидово «вторую Бучу»
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Популярное видео
Бурмистров, Шумаков, Тимкин, Телегин и другие до сих пор без клуба
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Серебряков обменян в «Авангард»
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Менеджер Петра Яна — о реванше с Двалишвили: «Это будет совершенно другой поединок с обоих сторон»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости