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11 октября, 23:11

Майк Тайсон спрогнозировал победителя в чемпионском бою Бивол — Бетербиев

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Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон спрогнозировал победителя в поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я думаю, Бетербиев все сделает хорошо. Я его большой фанат, поэтому не объективен в этом вопросе», — сказал Тайсон на пресс-конференции, видео которой опубликовано на канале Fight Hub TV в YouTube.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Майк Тайсон
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