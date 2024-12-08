Малютин — о судействе боя Волкова и Гана: «Была ничья. Но ближе к победе был Саша»

Российский боец ММА Михаил Малютин прокомментировал «СЭ» поражение Александра Волкова в поединке главного карда UFC 310 от француза Сирила Гана.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гана раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Спортсмены выступают в тяжелом весе.

«Считаю, что в ММА должно быть такое решение судей, как ничья. Был равный бой, у каждого бойца были определенные активные действия, но никто из них не доминировал. Была ничья, но ближе к победе был Волков. Но это будет понятно, если скрупулезно разбирать бой, каждую деталь», — сказал Малютин «СЭ».

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.