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Сегодня, 11:32

Махно рассказал, чего ждет от поединка Раисова и Матмуратова

Виктория Кравченко
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Бывший претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights в полусреднем весе Алексей Махно рассказал об ожиданиях от поединка Юсуфа Раисова и Александра Матмуратова.

«Александр — высококлассный ударник, держит высокий темп. Удары ногами и коленями говорят о сумасшедшей любительской базе. Я не знаю, что Расул Магомедалиев делает с ударниками в Universal Fighter, но после сборов у него все прибавляют в защите от борьбы. Если эта работа проделана с Александром, и они знают, в какую минуту что должны делать, учитывая бэкграунд Матмуратова, он может обыграть Раисова. Но если мы берем универсальность бойцов ММА, Юсуф остается фаворитом на бумаге. Он бьет и борется. У него больше скиллов, но если бой пройдет под диктовку Матмуратова, у него есть все шансы на победу», — цитирует Махно MMA.Metaratings.ru.

Бой в легком весе между Юсуфом Раисовым и Александром Матмуратовым станет со-главным событием турнира UFC 165 в Санкт-Петербурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-u-matmuratova-est-vse-shansy-na-pobedu-nad-raisovym-301634/
Александр Матмуратов
Юсуф Раисов
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