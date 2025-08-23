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23 августа 2025, 17:44

Махачев заявил, что заинтересован в поединке с Топурией: «Может получится супербой»

Сергей Ярошенко

Боец UFC Ислам Махачев прокомментировал возможный поединок против чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии.

«Есть с Топурией какая-то интрига. Мне самому интересен этот бой. Может, получится сделать какой-то супербой», — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

Ранее Топурия признался, что хотел бы провести поединок Махачевым в Белом доме.

Всего за карьеру 33-летний Махачев одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету 28-летнего Топурии 17 побед и ни одного поражения.

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Илия Топурия
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