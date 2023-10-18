Махачев прокомментировал слова Волкановски о том, что тот его нокаутирует

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) дал понять, что он не обращает внимания на все то, что говорит действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2).

«Он обещает меня нокаутировать? Я не могу вспомнить, чтобы он вообще кого-то нокаутировал. Он может пытаться меня прессинговать, или внушать мне, что будет так делать, но мне все равно», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.