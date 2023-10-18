Махачев отреагировал на то, что Дана Уайт хочет поместить его цитату на стенах арены

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) прокомментировал новость, что глава лиги Дана Уайт хочет разместить на стенах арены в Лас-Вегасе его фразу о том, что настоящий чемпион должен быть готов драться с любым бойцом.

«Это то, как должен поступать чемпион UFC. Если ты настоящий чемпион, ты должен принимать бои, неважно с кем и за сколько дней. Они поставили его [Волкановски] на первое место в рейтингах, но все эти рейтинги — это чушь собачья, я больше не переживаю на этот счет. Почему? Потому что в прошлый раз я его победил. Дрались первый номер рейтинга со вторым, и по логике, если ты победишь первого номера, ты становишься первым. Я не знаю, кто вообще составляет эти рейтинги», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.