Гасанов: «Огромным издевательством со стороны UFC будет, если Анкалаев не подерется за титул»

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов прокомментировал тот факт, что UFC не назначает титульный бой россиянину Магомеду Анкалаеву.

«Политику UFC очень сложно понять. И этот случай с Анкалаевым и Перейрой тоже. Почему не дали титульный бой Магомеду? Почему его отодвигают от пояса? Не знаю. Даже ситуация с Мухаммедом Мокаевым получилась сенсационной. Почему ему не продлили контракт? Один из самых молодых бойцов, самый активный в своем весе. Харизматичный и без поражений.

Будет огромным издевательством, если Анкалаев не будет биться за титул и в следующем бою. Кого они найдут, если не Анкалаева? Другие бойцы идут на «выиграл-проиграл», а тут боец, идущий на серии побед. Это уже конкретное издевательство», — приводит слова Гасанова MMA.Metaratings.ru.

26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Анкалаев проведет бой против австрийца Александра Ракича.

На счету Анкалаева 19 побед и 1 поражение в карьере. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Ракич одержал 14 побед и четырежды уступил своим оппонентам.