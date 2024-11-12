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Сегодня, 16:30

Анкалаев: «Сначала побью Перейру, затем выиграю у Джонса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев сообщил, что хочет подраться с действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом.

«Джонс не хочет драться с Аспиналлом, Перейра восстанавливается, а я голоден. Сначала побью Перейру, а затем выиграю у Джонса», — написал Анкалаев в соцсетях.

В начале ноября появилась информация, что Анкалаев может подраться с Алексом Перейрой в декабре на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 8 декабря.

На счету Анкалаева 20 побед, 1 поражение, 1 ничья и 1 поединок, признанный несостоявшимся. В последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, он единогласным решением судей выиграл у Александра Ракича.

Алекс Перейра
Джон Джонс
Магомед Анкалаев
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