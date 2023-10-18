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Сегодня, 16:10

Магомед Анкалаев: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя

Бой Анкалаев — Уокер на турнире UFC 294 начнется примерно в 22.00 мск 21 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Джонни Уокер.
Джонни Уокер (слева).
Фото Global Look Press

Российский боец ММА полутяжелого веса Магомед Анкалаев проведет поединок против представителя Бразилии Джони Уокера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября. Бой пройдет в субботу, начало — около 22.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию противостояния Анкалаев — Уокер. Прямой эфир начнется в 21.00 мск с момента начала поединков основного карда UFC 294. Посмотреть бой также можно будет с помощью сервиса UFC Fight Pass (по подписке).

«СЭ» на сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий боя Анкалаев — Уокер.

Соперником 31-летнего Анкалаева станет 31-летний Уокер. На счету бразильца в ММА — 20 побед и семь поражений. Свой последний поединок он провел 13 мая 2023 года. Тогда он победил единогласным решением судей американца Энтони Смита на турнире UFC on ABC 4.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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