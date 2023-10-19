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Сегодня, 20:00

Магомед Анкалаев — Джони Уокер: прогноз и результат боя на турнире UFC 294

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Магомед Анкалаев.
Фото Getty Images

Россиянин Магомед Анкалаев (18-1) проведет поединок с бразильцем Джонни Уокером (21-7) в полутяжёлом весе (до 93 кг) на турнире UFC 294, который состоится на стадионе «Этихад» на острове Яс города Абу-Даби (ОАЭ) вечером 21 октября.

Мероприятие начнется в 17.00 по московскому времени предварительными поединками. Бои основного карда на UFC 294 стартуют в 21.00.
Смотреть видеотрансляцию турнира UFC 294 можно будет в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и платно в сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий вечера ММА.

Бывший боец UFC Алексей Олейник считает, что в этом поединке Анкалаев сумеет одержать победу.

«Уокер — очень нестандартный боец, умеет и бороться, и бить. Но считаю, что Анкалаев намного сильнее во всех аспектах — в техническом, в подготовке. У нас Магомед работал с тяжеловесами. Видно было, что он сильнее многих тяжей физически, выглядел доминирующе со многими. Считаю, что у него сейчас будет классный отрезок времени, в котором он должен дойти до пояса, это один из вероятнейших будущих наших чемпионов», — заявил «РБ Спорт». Олейник.

Российский боец Иван Штырков также отдал предпочтение российскому бойцу.

«Анкалаев технически намного интереснее и функционалка оставляет впечатление, что россиянин недорабатывает. Есть ощущение, что Анкалаев сильно перестраховывается. Сложный бой. Никаких досрочек. Три полных раунда. Ставлю на технику Магомеда, чувствительность, дистанцию. Не вижу особой опасности от Уокера в борьбе. В стойке опасен. В лагере Анкалаева все учтут. При отличном состоянии он — боец наивысшего уровня. У него выше бойцовский IQ и с выносливостью проблем возникнуть не должно. Дальше судьи будут судить бой», — сказал Штырков Metaratings.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

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