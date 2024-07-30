Ковингтон: «Расистская обезьяна Мухаммад принимает стероиды»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) резко высказался о новом чемпионе в полусреднем весе Белале Мухаммаде (24-3).

«Этот парень – гребаная киска, – сказал Ковингтон на Submission Radio. – Единственный раз, когда расистская обезьяна Белал хотел со мной подраться, это когда у меня уже был подписан контракт на титульный бой. В остальное время он никогда не произносил моего имени, потому что знает, что он маленькая #####, и понимает, что я могу с ним сделать. Он просто киска. Если я с ним пересекусь, он больше не будет чемпионом. Он перестанет быть мужчиной.

Мы знаем, что он все еще девственник, так что вряд ли кто-то будет с ним связываться, потому что он не привлекателен. Я имею в виду, только посмотрите на его зубы и на него самого. Знаете, я бы с удовольствием с ним подрался. Надеюсь, этот бой состоится. Я сделаю все возможное, чтобы добиться этого.

Как пройдет наш бой? Как его бой с Висенте [Люке], когда он проиграл нокаутом. Я положу его на канвас. Он не сможет меня повалить. Он не сможет применить ко мне борцовский план. Его удары – отстой. Посмотрите, он даже не смог добить Гилберта Бернса, когда тот дрался с одной рукой. Что он собирается сделать со мной? Очевидно, что сейчас он принимает правильные стероиды. Сейчас он бумажный чемпион. Он не привлекает внимания, так что он будет делать то, что ему скажут, и да, я думаю, с ним будет покончено. Я думаю, я буду драться с ним до конца следующего года».

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48–47, 48–47, 49–46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.