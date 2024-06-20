Кормье: «Чимаеву будет трудно достичь уровня суперзвезды, которого мы все от него ждали»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23–3) предполагает, что 10-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13–0) слишком быстро стал суперзвездой, что в итоге не сыграло ему на руку.

«Я часто думаю о том, может ли боец слишком быстро набрать популярность, когда он только начинает свой путь, — начал Кормье на шоу Good Guy/Bad Guy. — Можно ли оказаться слишком близко к солнцу?

Хамзат Чимаев начал свой путь очень успешно. Он выступал на Fight Island, провел два боя за неделю, выглядел потрясающе и победил Джеральда Меершаэрта нокаутом. Его выступления были настолько яркими, что многие считали его величайшим бойцом, который может одолеть любого. Он демонстрировал такой уровень мастерства, который, кажется, невозможно поддерживать.

И вот он встречается с Камару Усманом, бывшим чемпионом. Для Хамзата победа над таким соперником — огромное достижение, даже несмотря на то, что Усман принял бой всего за несколько дней. Однако после этой победы Хамзат, кажется, потерял часть репутации, которую он создал вокруг себя.

Это заставляет меня задуматься: может быть, Хамзат слишком быстро набрал популярность, слишком быстро приблизился к вершине? И теперь ему будет очень трудно достичь уровня суперзвезды, которого мы все от него ждали».

Чимаев снялся с боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25–7) из-за болезни. Бой должен был состояться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.