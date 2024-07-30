Кормье: «Аспиналл — лучший тяжеловес на планете»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла (15-3) лучшим тяжеловесом, но не спешит списывать экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) со счетов.

«Я убежден, что Аспиналл — лучший тяжеловес на планете. Не знаю, сможет ли Джон Джонс победить его, но я не могу сказать, что Джонс боится Аспиналла или что исход поединка предрешен. Я ведь сам дрался с Джонсом и знаю, насколько он силен, умен и любит соревноваться. А если ты так же сильно любишь соревнования, как этот парень, то тебя нельзя списывать со счетов», — сказал Кормье на Good Guy / Bad Guy Podcast.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.