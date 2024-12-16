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Корешков высоко оценил шансы Рахмонова в поединке против Мухаммада

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков оценил шансы казахстанца Шавката Рахмонова в бою против американца Белала Мухаммада.

«Рахмонова нельзя недооценивать. У него 99 процентов побед были досрочными, и он претендент на титул. Чисто стилистически Белал Мухаммад для него очень удобный соперник. И этого хватает, чтобы не сомневаться», — приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

Титульный бой в полусреднем весе между Рахмоновым и Мухаммадом должен был пройти 7 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, но был отменен по состоянию здоровью американца.

Вместо этого, на UFC 310 30-летний Рахмонов сразился с ирландцем Ианом Гарри, которого победил единогласным решением судей. Свой последний бой 36-летний Мухаммад провел на UFC 304 в июле, где также единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса, завоевав чемпионский титул.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Белал Мухаммад
Шавкат Рахмонов
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