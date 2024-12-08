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Корешков считает, что Рахмонов не заслужил критики за бой с Гэрри

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Иэном Гэрри на турнире UFC 310.

«Все ожидали большего от Шавката, но не будем забывать, что Гэрри — достаточно неудобный и очень опасный соперник. Он отбил Рахмонову ногу, после чего его план поломался. Шавкат лишился скорости передвижений. Плюс на дистанции в пять раундов Рахмонов экономил силы — это объясняет, почему первые пять минут были вялыми», — сказал Корешков «РБ Спорт».

Бой состоялся 8 декабря. Рахмонов одержал 19-ю победу в карьере при нуле поражений. Он впервые довел поединок до судейского решения. Ожидается, что в следующем бою он будет драться за чемпионский пояс в полусреднем весе с Белалом Мухаммадом.

Гэрри потерпел первое поражение в карьере при 15 победах.

Источник: РБ Спорт
Андрей Корешков
Иэн Мачадо Гэрри
Шавкат Рахмонов
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