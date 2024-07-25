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Блейдс: «Сэндхэген гораздо быстрее и креативнее Нурмагомедова»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) в интервью «СЭ» отметил, что бой 10-го номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (17-0) и второго номера рейтинга в легчайшем весе Кори Сэндхэгена (17-4) — это бой равных соперников.

— Через пару недель Кори дерется с Умаром Нурмагомедовым. Какие у него шансы на победу?

— Думаю, 50 на 50. Умар дерется так, как раньше дрался я сам. Большой акцент на борьбу, перевел и работаешь. Если у него получится так выстроить бой с Кори, он, пожалуй, победит. Но в стойке Кори гораздо быстрее и креативнее. Все зависит от того, захочет ли Умар поработать в стойке или будет только бороться, как, например, Мераб [Двалишвили]. Вот Мераб, мне кажется, победит всех в этом дивизионе. Он настолько верит в свою борьбу. Постоянно проходит, проходит, проходит. Такой стиль тяжело победить. А по бою Умара и Кори 50 на 50, все зависит от того, насколько агрессивно Умар будет бороться.

Нурмагомедов подерется против Сэндхэгена 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

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