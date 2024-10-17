Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

17 октября, 23:40

Источник: Умар Нурмагомедов проведет бой с Сонгом Ядонгом 14 декабря

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов узнал имя будущего соперника.

По информации Red Corner MMA, его следующим оппонентом станет китаец Сонг Ядонг.

Нурмагомедов за карьеру одержал 18 побед в 18 боях. В UFC 28-летний россиянин выиграл шесть поединок, в последнем из них одержав победу над Кори Сэндхагеном 3 августа 2024 года.

27-летний Сонг Ядонг в последнем поединке проиграл россиянину Петру Яну 9 марта 2024 года. Китаец за карьеру одержал 21 победу, потерпел 8 поражений, на его счету также 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Сонг Ядонг
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Агент Андреев стал еще ближе к клубу, селекционеров увольняют из Академии, спортдиректор Амарал получил странное прозвище. Что происходит в «Спартаке»
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
В Санкт-Петербурге младенец умер из-за полученной таблетки от няни
Гроссмейстер исключен из чемпионата США за дебош
Политику двойных стандартов Запада можно считать поддержкой нацизма. И вот почему
Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
Популярное видео
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости