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Источник: о переходе Усмана Нурмагомедова в UFC могут объявить 15 ноября

Источник: о переходе Усмана Нурмагомедова в UFC могут объявить 15 ноября

Руслан Минаев

Российский боец Усман Нурмагомедов может продолжить карьеру в UFC. По информации MMA Uncensored, чемпион PFL в легком весе уже мог подписать контракт с организацией.

Ожидается, что о переходе 28-летнего россиянина официально объявят в ночь на 15 ноября по московскому времени во время турнира UFC 334 в Нью-Йорке.

Последний бой Нурмагомедов провел 31 июля 2026 года, нокаутировав американца Арчи Колгана в первом раунде и защитив чемпионский пояс PFL. После этого россиянин стал свободным агентом, однако на протяжении 90 дней организация сохраняла исключительное право на переговоры с ним. В конце октября этот срок истек.

Нурмагомедов остается непобежденным в профессиональных ММА. На его счету 22 победы, еще один бой признан несостоявшимся. Ранее он также владел чемпионским поясом Bellator в легком весе.

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Усман Нурмагомедов
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