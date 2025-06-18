Исмаил Наурдиев против Пака Чон Ена: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Россиянин с австрийским паспортом Исмаил Наурдиев и южнокореец Пак Чон Ен проведут поединок в среднем весе на UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Турнир состоится в «Баку Кристал Холе» в Баку (Азербайджан). Начало боя Наурдиев — Ен — в 21.00 по московскому времени.

ММА UFC: Наурдиев — Пак

Трансляцию вечера ММА в полном объеме покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также смотреть турнир можно в ретрансляции федерального канала на платформах Окко и «Кинопоиск» по платной подписке. Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о турнире доступны в разделе UFC на сайте «СЭ». Результаты боев UFC Fight Night в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

28-летний Наурдиев в ММА провел 30 боев, в которых одержал 23 победы и потерпел 7 поражений. 34-летний Ен имеет профессиональный рекорд 17 побед и 7 поражений.