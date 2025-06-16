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Исмаил Наурдиев — Пак Чон Ен: статистика бойцов и результаты последнего боя соперников по турниру UFC в Баку

Исмаил Наурдиев и Пак Чон Ен проведут поединок на UFC Fight Night 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Исмаил Наурдиев.
Фото соцсети

Российский боец с австрийским паспортом Исмаил Наурдиев и южнокореец Пак Чон Ен проведут поединок в среднем весе на турнире UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан). Начало боя Наурдиев — Ен — в 21.00 по московскому времени.

ММА UFC: Наурдиев — Пак

28-летний Наурдиев в ММА провел 30 боев, в которых одержал 23 победы и потерпел семь поражений. Его рост — 178 см, размах рук — 188 см. Последний раз Исмаил выходил в октагон в октябре 2024 года, тогда австриец победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.

34-летний Ен имеет профессиональный рекорд — 17 побед и семь поражений. Его рост — 178 см, размах рук — 185 см. В предыдущем поединке, который состоялся в октябре 2024-го, южнокорйеский боец проиграл американцу Брэду Таваресу раздельным решением судей.

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Исмаил Наурдиев
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