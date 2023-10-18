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Сегодня, 12:25

Махачев: «Мне предлагали представлять ОАЭ. Мы ответили, что представляем Россию»

Давид Хачатрян
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) подтвердил, что ему предлагали сменить гражданство и выступать под флагом ОАЭ.

«Честно сказать, такое предложение было было, — сказал Чимаев в интервью matchtv.ru. — После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась».

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом поединке, который состоялся 11 февраля 2023 года в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

Ислам Махачев и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым

Источник: Матч ТВ
Ислам Махачев
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