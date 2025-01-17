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Сегодня, 17:30

Футболист Озбилиз — о бое Махачева и Царукяна: «Арман очень сильный ментально, но будет нелегко»

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Бывший футболист сборной Армении Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Желаю, чтобы Царукян одержал победу, однако, это будет нелегко. Но все равно буду болеть за него. За счет чего он может победить? Думаю, если Арман на таком уровне, то ментально он очень силен», — сказал Озбилиз «СЭ».

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Арман Царукян и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. UFC 311 Махачев vs Царукян, Умар vs Двалишвили: супертурнир с двумя боями за титул. Онлайн-трансляция

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. В их первом поединке, который состоялся в апреле 2019 года, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Александр Абустин

Арас Озбилис
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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