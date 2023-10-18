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Ислам Махачев: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя

Бой Махачев — Волкановски на турнире UFC 294 начнется примерно в 23.00 мск 21 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Ислам Махачев.
Ислам Махачев (справа).
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев проведет бой на турнире UFC 294 за титул в легком весе в UFC против австралийца Алекса Волкановски 21 октября, в субботу. Их поединок начнется примерно в 23.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru покажет видеотрансляцию противостояния Махачев — Волкановски. Прямой эфир боев основного карда начнется с 21.00 мск. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств на своем сайте.

Соперником 31-летнего Махачева станет 35-летний Волкановски. Бойцы ранее уже встречались в октагоне 11 февраля 2023 года. Тогда россиянин единогласным решением судей победил австралийского бойца на турнире UFC 284.

Свой последний поединок Волкановски провел 8 июля 2023 года. В нем он одержал победу техническим нокаутом над мексиканцем Яиром Родригесом на UFC 290.

На счету Волкановски по прозвищу «Великий» в ММА — 26 побед и два поражения.

UFC 294: все бои россиян на турнире 21 октября — время начала и трансляция

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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