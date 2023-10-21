Телеканал «Матч ТВ» в эфире ТВ и на своем сайте matchtv.ru в прямом эфире и бесплатно покажет поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски 21 октября, в субботу.

Их бой на арене «Этихад» на острове Яс в городе Абу-Даби (ОАЭ) начнется примерно в 23.00 по московскому времени.

Следить за самыми интересными событиями противостояния Ислам Махачев — Александр Волкановски можно будет с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

На счету 31-летнего Махачева в ММА — 24 победы и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и два поражения.

Махачев является действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.