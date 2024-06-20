Алискеров — об Уиттакере: «Этот пацан долгое время держал пояс. Что может быть лучше боя с ним?»

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) отметил, что он рад выйти на бой против экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (25-7).

«Одно имя Роберт Уиттакер чего стоит! Этот пацан долгое время держал пояс, а сейчас выйти в главном бою вечера в Саудовской Аравии против этого пацана, что может быть лучше?» — сказал Алискеров ESPN MMA.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.