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Сегодня, 06:58

Хукер обещает разбить лицо Царукяну: «Ненавижу его»

Давид Хачатрян
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Новозеландский легковес Дэн Хукер (24-12) заявил, что готов пройти самый тяжелый путь до титула.

«Мне безразлично, с кем драться. Мне нравятся все соперники, даже Арман. Я говорил Хантеру Кэмпбеллу и Шону Шелби, что хотел бы сразиться с Арманом, потому что мы готовы пройти самый сложный путь к чемпионскому титулу. Это будут Джалин Тернер, Гамрот, Арман и Ислам. Мне просто все равно, брат. Я предпочту самый трудный путь к титулу, который только возможен.

Я сказал Хантеру: «Я разобью ему [Царукяну] лицо» — и добавил: «Я ненавижу этого парня». Он мудак, он говорит гадости уже много лет", — сказал Хукер The Mac Life.

Хукер победил Матеуша Гамрота (24-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Арман Царукян
Дэн Хукер
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