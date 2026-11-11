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Хокит — о возможных грязных приемах Гана: «Если он ударит меня в пах, я пырну его ножом»

Хокит — о возможных грязных приемах Гана: «Если он ударит меня в пах, я пырну его ножом»

Руслан Минаев

Американский боец UFC Джош Хокит в шутливой форме рассказал, как намерен реагировать на возможные нарушения правил со стороны француза Сирила Гана в предстоящем бою за титул в тяжелом весе.

«Ган — грязный боец? Это не имеет значения для меня. Даже думать особо об этом не хочу, у меня другое мышление. Если он ударит меня в затылок, я ткну ему в глаз. Если он ткнет мне в глаз, я ударю его в пах. Он ударит меня в пах, мне придется пырнуть его ножом. Он пырнет меня, я пристрелю его. Он пристрелит меня? Я найду его семью и убью. Он убьет мою семью? Тогда я захвачу всю Францию», — заявил Хокит.

Бой Хокита и Гана за титул в тяжелом весе запланирован на 15 ноября в рамках турнира UFC 334.

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Джош Хокит
Сирил Ган
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