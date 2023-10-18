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Сегодня, 13:24

Чимаев: «На тренировке я душил и бил Стрикленда. Я на другом уровне»

Давид Хачатрян
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) заявил «СЭ», что на тренировке он без проблем удерживал чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (28-5) на земле.

— Магомед Анкалаев рассказывал, что Стрикленда тяжело удержать на земле. Ты тренировался с ним в Америке, так ли это?

— Ну не знаю, я держал его, душил, бил. Он хороший боец, духовитый парень. Ковбой какой-то, как из фильма. Если сравнивать нас технически, я на другом уровне в борьбе, грэпплинге и стойке. Хочу драться с любым, в том числе со Стриклендом. Хотя мы тренировались, у нас нет какой-то привязанности, мы в зале спарринговали, вроде нормальный чувак.

Чимаев и экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3) подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет со-главным событием вечера.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
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