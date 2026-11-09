Чимаев проведет схватку с Вайдманом вместо Ковингтона на турнире RAF

Хамзат Чимаев проведет схватку с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Крисом Вайдманом на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби. Состав участников главного события соревнований обновлен на официальном сайте промоушена.

Первоначально соперником Чимаева должен был стать американец Колби Ковингтон, однако он выбыл из заявки. Организаторы подтвердили замену соперника Борза, не раскрыв причину отказа Ковингтона от участия.

Схватка 32-летнего Чимаева и 42-летнего Вайдмана заявлена как главное событие вечера с чемпионским статусом в полутяжелом весе. В программе также указаны противостояния Армана Царукяна с Нейманом Грейси, Забита Магомедшарипова с Гигой Чикадзе и Абдулрашида Садулаева с Дауреном Куруглиевым.

Соревнования состоятся 14 ноября на Etihad Arena в Абу-Даби. Начало турнира — в 20.00 по местному времени (19.00 мск). Соперники выступят по правилам борцовского промоушена RAF.