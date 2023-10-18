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Хамзат Чимаев: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя

Бой Чимаев — Усман на турнире UFC 294 начнется примерно в 22.30 мск 21 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев.
Фото кадр видео YouTube-канала UFC

Боец ММА с российскими корнями Хамзат Чимаев встретится в октагоне с нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC 294 в субботу, 21 октября. Их поединок пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ). Начало — примерно в 22.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств.

Телеканал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию поединка Чимаев — Усман. Прямой эфир начнется в 21.00 с началом боев основного карда UFC 294. Посмотреть турнир также можно будет по подписке с помощью сервиса UFC Fight Pass.

Соперником 29-летнего Чимаева станет 36-летний Усман, у которого прозвище «Нигерийский кошмар». На его счету в ММА — 20 побед и три поражения. Свой последний бой он провел 18 марта 2023 года. Тогда Усман проиграл решением судей англичанину Леону Эдвардсу на турнире UFC 286.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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