Хамзат Чимаев: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя

Боец ММА с российскими корнями Хамзат Чимаев встретится в октагоне с нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC 294 в субботу, 21 октября. Их поединок пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ). Начало — примерно в 22.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств.

Телеканал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию поединка Чимаев — Усман. Прямой эфир начнется в 21.00 с началом боев основного карда UFC 294. Посмотреть турнир также можно будет по подписке с помощью сервиса UFC Fight Pass.

Соперником 29-летнего Чимаева станет 36-летний Усман, у которого прозвище «Нигерийский кошмар». На его счету в ММА — 20 побед и три поражения. Свой последний бой он провел 18 марта 2023 года. Тогда Усман проиграл решением судей англичанину Леону Эдвардсу на турнире UFC 286.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.