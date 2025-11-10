Бокс/ММА
10 ноября, 19:07

Хабиб заявил, что Махачева можно будет считать одним из лучших бойцов в истории в случае победы над Маддаленой

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, при каком условии Ислама Махачева можно будет считать одним из лучших бойцов ММА в истории.

«Он выглядит хорошо. Ислам в классной форме и готов к бою. Мы надеемся, что после завоевания этого титула Ислам войдет в историю. Думаю, что он может стать одним из лучших, кто когда-либо бился в ММА. Мы очень усердно работаем. Для подготовки к этому противостоянию мы затратили примерно пять или шесть месяцев», — сказал Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Чикаго в «Мекка Центре».

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев сразится за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

За карьеру россиянин одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. На счету австралийца 18 побед и 2 поражения.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
