Хабиб Нурмагомедов: «Махачеву лучше оставаться в полусреднем весе»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал будущее Ислама Махачева в промоушене.

«Я считаю, что ему лучше оставаться в полусреднем весе, поскольку ему недавно исполнилось уже 34 года. Нелегко держаться в одном весе всю жизнь», — сказал Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Чикаго в «Мекка Центре».

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев сразится за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

За карьеру россиянин одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. На счету австралийца 18 побед и 2 поражения.